ABD'de aşı zorunluluğu hakkında yargı kararı
ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi, New York kentinin öğretmenlere ve diğer okul çalışanlarına getirdiği Covid-19 aşısı zorunluluğunun yürürlüğe girmesini geçici olarak durdurdu.
New York kentinin 27 Eylül Pazartesi'den itibaren tüm okullardaki öğretmen ve çalışanlara uygulayacağı aşı kararı, federal yargıcın engeline takıldı.
ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı, söz konusu kararın yürürlüğünü durdurarak, bu konu hakkında 3 yargıcın daha fikrinin alınması gerektiğini açıkladı.
ABD'de New York kenti, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının yüzde 82'sinin aşılı olduğunu belirterek, tüm öğretmen ve okul çalışanlarına görevlerini sürdürmeleri için aşı zorunluluğu getirmişti.
Öğretmen sendikaları, bu kararın 1 milyondan fazla öğrencisi bulunan kentte 10 bin öğretmeni etkileyeceğini belirterek söz konusu kararın yürürlüğünü durdurma çağrısı yapmış ve konuyu yargıya taşımıştı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- 'Ölüm sayıları ikiye katlanabilir'
- Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
- Atatürk sembolik olarak öne çıkabilir ama...
- Erbaş'ın reddedilme gerekçesi ortaya çıktı
- Eski futbolcu için 'cinayet'ten tutuklama kararı