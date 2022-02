ABD'de bir vali kürsüye köpeğiyle çıktı: 'Size bir çift lafı var'

Görsel: News Max

ABD’nin Batı Virginia Eyaleti Valisi Jim Justice, Biden’ın yasa tasarılarını desteklemeyen Batı Virginia halkı hakkında "Onlar fakir, cahil ve agresif" şeklinde Twitter paylaşımı yapan şarkıcı Bette Midler’e tepki gösterdi.

Sputnik'in haberine göre; kürsüye bulldog cinsi köpeği 'Babydoll' ile çıkan Justice, konuşmasında köpeğinin poposunu gösterdi ve şunları söyledi:

"Çok fazla insan bizden şüphe duydu. Batı Virginia’ya, enerji ve kalkınma projelerini hayata geçirebileceğimize inanmadılar. Şarkıcı Bette Midler ve Batı Virginia halkı hakkında kötü yorumlar yapan herkese güzel kızımın da bir çift lafı var: popomu öpün."

"GET OVER IT, BETTE": West Virginia Governor Jim Justice, with his dog Babygirl, discusses his much talked-about shot at Bette Midler from last week. @ericbolling pic.twitter.com/ar2yg4cpVy