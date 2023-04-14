ABD’de gizli belge sızıntısının şüphelisi federal mahkemede yargılanacak
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Savunma Bakanlığı’na ait birçok güncel konuda "hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeren” belgeleri sızdırdığı iddiası ile gözaltına alınan Jack Teixeira’nın federal mahkemede yargılanacağını açıkladı.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Savunma Bakanlığı’na ait gizli belgelerin sızdırılması ile ilgili devam eden soruşturma hakkında basın toplantısı düzenledi. Garland, belgeleri sızdırdığı iddiası ile Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadında görevli 21 yaşındaki Jack Teixeira FBI tarafından düzenlenen operasyon ile Massachusetts’te gözaltına alındığını doğruladı.
Garland, "FBI ajanları Teixeira'yı bu öğleden sonra olaysız bir şekilde gözaltına aldı” ifadelerini kullanarak, Teixeira’nın "gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz olarak alınması, saklanması ve iletilmesi" ile bağlantılı olarak gözaltına alındığını aktardı. Garland ayrıca, Teixeira'nın federal bir mahkemede yargılanacağını söyledi.
GİZLİ BELGE SIZINTISI
ABD'li yetkililer, sızdırılan belgelerin ilk olarak şubat ve mart aylarında sosyal medya platformları Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiğini ifade etmiş, sızıntı hakkındaki soruşturma kapsamında Savunma Bakanlığı içindeki potansiyel suçlularında mercek altında olduğunu belirtmişti. Belgelerin ABD istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü aktaran yetkililer, bazı içeriklerin en yakın ABD istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu belirtmişti.
İnternete 7 Nisan'da sızdırılan belgeler arasında Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner’in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü.
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