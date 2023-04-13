İstihbarat sızıntılarının arkasında '20'li yaşlarında bir genç' olduğu iddia edildi

ABD'deki büyük istihbarat sızıntısının, 20'li yaşlarında bir silah tutkunu tarafından yapıldığı iddia edildi.

Reuters
Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:38
İstihbarat sızıntılarının arkasında '20'li yaşlarında bir genç' olduğu iddia edildi
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ABD'de gizli belgeleri sızdırarak ulusal güvenlik incelemesi başlatılmasına neden olan kişinin, askeri üste çalışan 20'li yaşlarında silah tutkunu biri olduğu iddia edildi.

Washington Post'ta yer alan ve belgeleri sızdıran kişi ile aynı çevrimiçi sohbet grubunda oldukları belirtilen iki kişiye dayandırılan haberde, belgelerin yaklaşık 24 kişinin bulunduğu anlık mesaj uygulaması olan Discord grubunda paylaşıldığı ifade edildi.

Grubun, "silahlar, askeri giysiler ve Tanrı sevgisi" paylaşan erkeklerden oluştuğu belirtilirken, Discord uygulaması da dün yaptığı açıklamada emniyet ile işbirliği içinde çalıştığını söyledi.

ABD'de Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinden, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'a kadar birçok konuda gizli bilgi içeren belgeler sızdırılarak Mart başında sosyal medya platformlarında yayılmaya başlamıştı.


ABD istihbarat iddia

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