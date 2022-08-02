ABD'den İran'a mesaj: Nükleer anlaşmaya dönmesinin en iyi yol olduğuna inanıyoruz

02 Ağustos 2022 Salı, 11:08

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (JCPOA) ile ilgili Genel Kurul toplantısı için New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bulunduğu sırada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anthony Blinken, "İran ile nükleer anlaşmaya karşılıklı dönüşün, ilerlemenin ve her türlü krizden kaçınmanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.

Blinken, iklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla uğraşırken nükleer enerjinin daha da hayati önem kazandığına değinerek, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi alanında İran'ın, Kuzey Kore'nin ve şimdi de Rusya'nın farklı şekillerde ortaya koyduğu zorluklarla karşı karşıya kalındığına" işaret etti.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını örnek göstererek, "Bu, dünyanın dört bir yanında nükleer silahlara sahip olma ya da olmama konusunda karar verecek ülkelere korkunç bir mesaj gönderiyor" sözlerine yer verdi.

Blinken ayrıca, "Avrupa Birliği, aylarca süren tartışmalara, görüşmelere ve müzakerelere dayanarak en iyi önerileri yaptı. ABD, üzerinde anlaşmaya varılanlar temelinde ilerlemeye hazır, ancak İran'ın buna hazır olup olmadığı belli değil" diye ekledi.

PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ

Anthony Blinken, soru üzerine ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Çin'in askeri harekât tehdidine ilişkin pozisyonuyla ilgili Çin'in tansiyonu artıracak bir girişimde bulunmamaları tavsiyesinde bulundu.

Blinken, "Çin, bir tür kriz yaratmaya veya tırmandırmaya çalışırsa bu tamamen Pekin'e bağlı. Onlardan sorumlu davranmalarını, ileriye dönük bir gerginliğe sebep vermemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, Ukrayna'dan 26 bin ton tahıl taşıyan bir geminin harekete geçtiğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"İlk geminin hareket ettiğini görmek bizi memnun etti. ABD'nin 26-27 bin ton tahılı var. Ukrayna'nın silolarında ve depolarda ise 20 milyon ton civarında tahıl var. Bu, şimdiye kadar Rusya'nın Odessa ablukası tarafından engellendi ve dünya pazarlarına açılması gerekiyor. İnsanların çaresizce yiyeceğe ihtiyaç duyduğu yerlere gitmeye devam etmesi gerekiyor ki, fiyat da yükselmeye değil düşmeye devam etsin."