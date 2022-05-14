ABD'den İsrail'e cenaze tepkisi: Rahatsızlık duyduk

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:23

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Blinken, İsrail polisinin Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz şekilde girmesinden derin rahatsızlık duyduklarını açıkladı.

Antony Blinken, açıklamasında, "İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntüleri görmekten derin rahatsızlık duyduk. Her bir aile sevdiklerini onurlu ve engelsiz şekilde gömebilmeyi hak ediyor. İsrailli ve Filistinli muhataplarımızla yakın temas halinde olmaya devam ediyoruz ve tarafları tansiyonu daha fazla artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.