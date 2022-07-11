ABD'den Sri Lanka açıklaması: Tarafları iş birliğine çağırıyoruz

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:26

ABD'nin Colombo Büyükelçisi Julie Chung, Sri Lanka'da devam eden siyasi ve ekonomik krizin neden olduğu protestolarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Julie Chung, Sri Lanka'nın borç krizini çözmek, herkes için daha adil gelecek oluşturmak için sorumlu ve sürdürülebilir bir adım atarken ABD'nin bu ülkenin yanında yer alacağını belirtti.

Büyükelçi Chung, "Bu, Sri Lanka'nın tarihinde kırılgan ve önemli bir andır. Sri Lanka parlamentosunun bu sürece herhangi bir siyasi partinin değil, ulusun iyiliğine yönelik taahhütte bulunarak saygı ve sağduyu ile yaklaşması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Chung, ülkesinin, binlerce kişinin hesap verebilirlik, şeffaflık ve tüm Sri Lankalılar için daha iyi bir gelecek talep etmek için sokağa döküldüğü protestoları ve siyasi gelişmeleri yakından izlediğine dikkat çekerek, tarafları barışçıl, demokratik geçiş süreci için iş birliği yapmaya çağırdı.

Chung ayrıca, ABD ve uluslararası toplumun devam eden krizin üstesinden gelmek için Sri Lanka'yı desteklediğini vurgulayarak, "Anayasal çerçevede seçilecek yeni hükümeti, uzun vadeli ekonomik istikrarı sağlayacak ve Sri Lanka halkının hoşnutsuzluğunu giderecek çözümleri belirlemek ve uygulamak için hızla çalışmaya çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.