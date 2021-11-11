ABD'den Türkiye'ye "engel": Baskıdan endişe ediyoruz

11 Kasım 2021 Perşembe, 10:35

Ekim ayında Türkiye ve Güney Kore, iki Güney Koreli şirketin Altay tankı için motor ve şanzıman mekanizmaları tedarik edeceği bir niyet mektubu imzalamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ülkenin Savunma Tedarik Programı İdaresi'nden sorumlu Güney Koreli bakan Kang Eun-ho'nun 22 Ekim'de gerçekleştirdiği görüşme sırasında imzalanan anlaşmanın iptal edildiği öne sürüldü.

Defence News’ün aktardığına göre; Altay'ı yapan Türk zırhlı araç üreticisi BMC, Güney Koreli üreticiler Doosan ve S&T Dynamics ile tank için bir güç paketi üzerinde ortak çalışma için stratejik anlaşmalar yaptı. Anlaşmalara göre Asyalı şirketler, Türkiye'de ortak üretilecek güç paketini oluşturan bir motor ve şanzıman mekanizması için teknik bilgi sağlayacaktı. Defence News’e konuşan kaynaklara göre; Türkiye, anlaşmanın iptali ile birlikte Güney Koreli şirketlerin ürünlerini satın alınacak.

Şirketten bir kaynak, "Birlikte üretme seçeneği planlandığı gibi gitmedi. Şu an Kore yapımı güç ünitelerini satın alma üzerine anlaşıldı" dedi. Fakat ismini açıklamayan kaynak, “ABD yönetiminin Güney Kore’ye baskı yaparak tank motor teknolojilerinin Türkiye’ye transferinden vazgeçirmeye çalıştığından endişe ediyoruz” dedi.

Bu ayın başında ABD’deki 41 Temsilciler Meclisi üyesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a bir mektup göndererek Türkiye’ye F-16 satılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Türkiye’nin Rus yapımı S-400 satın aldığını CAATSA yaptırımlarını tetiklediğini söyleyen siyasetçiler son dönemde bu konuda birçok açıklama yapmıştı. Türkiye ayrıca F-35 programından da çıkarılmıştı.

Şirket kaynakları, Güney Koreli şirketlerin Altay tankı için doğrudan güç kaynağı sağlayacağını ve bunun tanklara entegrasyonu için çalışacaklarını söyledi. Yetkili sürecin işlemesi durumunda 18 ay içinde tankların üretilebileceğini de öne sürdü.