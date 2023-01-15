AB'den İran'a kınama
AB, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'yi idam etmesini kınadı.
Avrupa Birliği (AB), İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezasının infaz edilmesini şiddetle kınadı.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Ekberi'nin idam edilmesini en güçlü şekilde kınadığı ve her koşulda idam cezasına karşı olduğu vurgulandı.
Ekberi'nin ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, İngiltere ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.
"Bir Avrupa vatandaşının infazı, AB tarafından yakından takip edilecek korkunç bir emsaldir" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, AB'nin İran'ı gelecekte infazlardan kaçınmaya ve idam cezasının kaldırılmasına yönelik tutarlı bir politika izlemeye çağırdığı kaydedildi.
İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin cezası dün infaz edilmişti.
Ekberi, İran hakkındaki hassas bilgileri İngiltere'ye aktarmakla suçlanıyordu.
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