AB'den Ukrayna'ya 9 milyar avro ilave mali destek
AB, Ukrayna'ya 9 milyar avro ilave mali destek vermeye hazırlanıyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını belirtti.
Ursula von der Leyen, "Ukrayna, cephede Avrupa değerlerini savunuyor" diyerek, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Von der Leyen, Ukrayna'nın kısa vadede ihtiyaç duyduğu finansmana erişimini sağlamak istediklerini belirterek, "Ukrayna için 2022'de 9 milyar avroya kadar yeni makro-finansal yardım teklif ediyoruz" ifadesini kullandı.
Von der Leyen ayrıca, AB'nin yeniden inşa çabasında öncülük etme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.
'BAŞKALARI DA YENİDEN İNŞA SÜRECİNE ORTAK OLMALI'
Ursula von der Leyen, yeniden inşa için Ukrayna ve AB Komisyonu tarafından yönetilecek bir platform kurmayı da teklif ettiklerine dikkat çekerek, bu platformun Ukrayna'nın inşasına katkı verecek ülkeler, uluslararası bağışçılar, uluslararası finans kurumları ve diğer benzer düşünen ortakları bir araya getireceğini belirtti.
Von der Leyen, Ukrayna'nın yeniden inşasında yatırımların reformlarla birlikte yürütülmesinin önemine işaret ederek, bu çabaya sadece AB katkısının yeterli olmadığını başkalarının da sürece katılması gerektiğini vurguladı.
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