AB'den Ukrayna'yla ittifak açıklaması

09 Aralık 2021 Perşembe, 00:00

Michel, video konferans yönetimiyle düzenlenen geleneksel AB Büyükelçiler Konferasındaki hitabında AB'nin son 1 sene içinde dünya siyasetinde stratejik etkisini artırdığını, bu etkiyi yakın çevresindeki çatışmaların çözülmesi için kullandığını ve (Belarus'tan) AB sınırlarına yönelen provokasyonları yönettiğini kaydetti.



AB'nin yeni tip koronavirüsle ve iklim değişikliği ile mücadelede öncü rol üstlendiğini belirten Michel, gelecek sene için Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklığı kapsamındaki ülkelerle iş birliğinin AB'nin stratejik öncelikleri arasına yer almaya devam edeceğini ifade etti.



"Ukrayna ile ittifak, dış politikamızın temel eksenlerinden olmaya devam edecek" diyen Michel, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın egemenliği yine Rus birlikleri tarafından tehdit edilirse hem siyasi hem de ekonomik olarak ödenmesi gereken çok yüksek bir bedel olacağı konusunda çok net mesajlar verdim. Rusya ile en üst düzeyler de dahil olmak üzere dostça diyalogun gereğine inanmaya devam ediyorum."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçen gün, AB Büyükelçiler Konferansı'na gönderdiği video mesajında Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemde bulunması halinde bu ülkeye sert yaptırımlar uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu.