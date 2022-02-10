ABD'li siyasetçi, 'Gestapo' ile 'gazpaço'yu karıştırdı
ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, geleneksel soğuk İspanyol çorbası gazpaço ile Nazi Almanyası'nın gizli polis teşkilatı Gestapo'yu karıştırdı.
Greene, 6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan Kongre komitesini hedef aldığı videosunda ayrıca başkent Washington DC'deki cezaevini Sovyetler'in geçmişte kullandığı cezai çalışma kampları gulaglara benzetti.
T24'ün haberine göre; Greene açıklamasının devamında, "Ancak şimdi (Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi'nin gazpaço polisi bizim yaptığımız yasama faaliyetlerini, çalışanlarımızı ve temsilcileriyle konuşmak isteyen vatandaşlarımızı gözlüyor" dedi.
Aşırı sağcı yorumlarıyla sık sık dünya basınında da yer bulan Greene'in son gafı Twitter'da gündem oldu. Birçok kişi Seinfeld dizisindeki 'Çorba Nazisi' karakterine atıfta bulunan paylaşımlar yaptı.
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