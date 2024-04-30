Afganistan'da camiye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Afganistan'ın Herat kentinde kimliği belirsiz bir kişinin camiye düzenlediği silahlı saldırıda en az altı kişi hayatını kaybetti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.04.2024 - 12:32
Afganistan'da camiye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Abone Ol google-news

Afganistan'ın Herat kentinde kimliği belirsiz bir kişi, camiye silahlı saldırı düzenledi.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, "kimliği belirsiz silahlı bir kişinin bir camide ibadet eden sivillere ateş ettiğini" söyledi.

Saldırının, Herat vilayetinin Guzara ilçesinin Andisheh kasabasında gerçekleştiğini belirten Abdul Mateen Qani, "6 sivil şehit oldu ve 1 sivil yaralandı" dedi.

Tolo News, yerel kaynaklara dayanarak caminin Afganistan'ın Şii azınlık topluluğuna ait olduğunu bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre de saldırıda bir imam da öldürüldü. 

Kabil'deki İran Büyükelçiliği saldırıyı kınadı.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmezken, terör örgütü IŞİD'in bölgesel kolu IŞİD-H'nin sık sık Şii toplulukları hedef aldığı biliniyor.

Afganistan'ın Herat kentinde silahlı bir kişi camiye düzenlediği saldırıda en az altı kişiyi öldürdü


afganistan haberleri Taliban haberleri

İlgili Haberler

Taliban'dan İran'a destek: 'Meşru savunma hakkını kullandı...'

Taliban'dan İran'a destek: 'Meşru savunma hakkını kullandı...'
Taliban’ın Batı’yla cihadı

Taliban’ın Batı’yla cihadı
Taliban nefret kustu: 'Halk önünde taşlayıp, kırbaçlayacağız...'

Taliban nefret kustu: 'Halk önünde taşlayıp, kırbaçlayacağız...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Yerlikaya'dan '1 Mayıs' açıklaması

Ali Yerlikaya'dan '1 Mayıs' açıklaması
Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar...

İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar...
Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Yağdı: Gelinin Dansı Olay Oldu

Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Yağdı: Gelinin Dansı Olay Oldu
Kapısı açık otobüsten düşen kadın, hayatını kaybetti

Kapısı açık otobüsten düşen kadın, hayatını kaybetti
Ömer 54. bölüm final fragmanı yayımlandı! Ömer 54. Bölüm fragmanı izle!

Ömer 54. bölüm final fragmanı yayımlandı! Ömer 54. Bölüm fragmanı izle!
Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü

Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü
Öğretmen atamalarında 550 saatlik Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim şartı

Öğretmen atamalarında 550 saatlik Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim şartı