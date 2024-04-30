Afganistan'da camiye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 12:32

Güncelleme: 30.04.2024 - 12:32

Afganistan'ın Herat kentinde kimliği belirsiz bir kişi, camiye silahlı saldırı düzenledi.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, "kimliği belirsiz silahlı bir kişinin bir camide ibadet eden sivillere ateş ettiğini" söyledi.

Saldırının, Herat vilayetinin Guzara ilçesinin Andisheh kasabasında gerçekleştiğini belirten Abdul Mateen Qani, "6 sivil şehit oldu ve 1 sivil yaralandı" dedi.

Tolo News, yerel kaynaklara dayanarak caminin Afganistan'ın Şii azınlık topluluğuna ait olduğunu bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre de saldırıda bir imam da öldürüldü.

Kabil'deki İran Büyükelçiliği saldırıyı kınadı.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmezken, terör örgütü IŞİD'in bölgesel kolu IŞİD-H'nin sık sık Şii toplulukları hedef aldığı biliniyor.

Afganistan'ın Herat kentinde silahlı bir kişi camiye düzenlediği saldırıda en az altı kişiyi öldürdü