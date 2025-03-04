Alman devinde iş gücü krizi: Binlerce çalışan risk altında

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:58

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:58

Dünya'nın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch, küresel satışlardaki durgunluk ve Alman ekonomisindeki gerileme nedeniyle ek işten çıkarmalar planlıyor. Stuttgarter Zeitung’un haberine göre, şirketin çeşitli lokasyonlarda iş gücünü azaltmaya hazırlandığı bildirildi.

İşten çıkarılacak kişi sayısı henüz netleşmemiş olsa da, bu adımın Bosch’un Kasım ayında duyurduğu 5 bin 500 kişilik işten çıkarma planına ekleneceği belirtiliyor.

Stuttgart merkezli şirketin CEO’su Stefan Hartung, bu kararı küresel ekonomik durgunluk, otomotiv sektöründeki yavaşlama, Çin’den gelen artan rekabet ve tüketici belirsizliği ile ilişkilendirdi.

Hartung, “Daha fazla işten çıkarmadan kaçınamayacağız” diyerek, içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçişin önemli iş kayıplarına neden olacağını vurguladı.

Ancak elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş gerçekleşmesi, içten yanmalı motor üretiminin tam kapasite çalışmaya devam etmesine yol açabilir.

Hartung, geçiş süreci nedeniyle bazı çalışanların pozisyonları sonlandırılmadan önce emekliliğe ulaşabileceğini belirtti.

İŞ GÜCÜNÜ AZALTMA PLANLARINI AÇIKLAMIŞTI

Bosch, son iki yılda defalarca iş gücünü azaltma planlarını açıklamış ve geçen yıl 10 bine kadar pozisyonun risk altında olabileceği uyarısında bulunmuştu. İlk tahminlere göre şirketin faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK), 2023 yılında üçte bir oranında düşerek 3,2 milyar Avro’ya geriledi.

Bosch’un planladığı iş gücü kesintileri, Alman otomobil endüstrisi üzerindeki baskının arttığını gösteriyor. Artan maliyetler ve ekonomik daralma, Volkswagen gibi dev üreticileri de zorlarken, bazı fabrikaların kapanmasına ve iflaslara neden oldu.

Handelsblatt Araştırma Enstitüsü (HRI), Alman ekonomisinin savaş sonrası en uzun durgunluk dönemini yaşadığına dikkat çekerek, 2025 yılı için üst üste üçüncü bir daralma yılı öngörüsünde bulundu. Uzmanlara göre, Avrupa’nın en büyük imalat ekonomisi olan Almanya için ekonomik belirsizlik devam ediyor.