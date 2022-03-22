Alman düşünce kuruluşu yazdı: Türkiye’nin Batı’ya yaklaşmasının dört nedeni

22 Mart 2022 Salı, 18:06

Alman hükümeti ve Federal Meclis'e dış politika ve güvenlik konularına ilişkin tavsiyelerde bulunan Alman Uluslararası Güvenlik İşleri Enstitüsü (SWP) İnternet sitesinde Gunter Seufert imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinin başında Rusya ile ilişkisini gözeten dengeli bir politika izlediği, ancak artan uluslararası baskı karşısında ağırlık merkezini Batı'ya kaydırdığı vurgulandı.

AĞIRLIK MERKEZİ DEĞİŞİYOR

Seufert imzasıyla çıkan analizde, Türkiye’nin krizin başlarındaki tutumu, "Saldırıyı kınadı, ancak Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadı. Rusya'nın Avrupa Konseyi'ndeki temsil hakkının askıya alınmasına ilişkin oylamada çekimser kalan tek NATO ülkesi olan Türkiye, hava sahasını Rus uçaklarına açık tuttu" ifadeleriyle tarif edildi.

Seufert’e göre, Türkiye zaman içinde bu tutumunu değiştirerek ağırlık merkezini NATO-Atlantik ittifakına kaydırdı.

DEĞİŞİM İÇİN DÖRT NEDEN

SWP’de yer alan analize göre, Türkiye’nin Batı’nın yanında yer almaya başlamasının dört nedeni var:

- Bunlardan ilki, Batı Bloku'nun Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş bir birlik ve kararlılık göstermesi ve Batı'nın uyguladığı yaptırımların Rusya'yı uluslararası sistemin dışına itmesi.

- İkincisi; Putin’in "başarılı devlet adamı" ve "güvenilir ortak" karizmasını yitirmesi.

- Üçüncüsü ise Moskova yönetimi tarafından takip edilen Rus İmparatorluğu vizyonunun daha fazla savaş kışkırtma potansiyeline sahip olduğunun Ankara tarafından anlaşılması.

- Sonuncusu da taraflar arasında çatışma durumunun artması ve Türkiye'nin denge politikasını bu koşullar altında sürdürmesinin zorlaşması.

ANKARA'DA 'BATI YANLISI' SÖYLEM HAKİM

Seufert analizinde ayrıca, Ankara’daki güç merkezlerinde Batı yanlısı söylemlerin artmasına dikkat çekti. Analizde bu durum, “Cumhurbaşkanı sözcüsüne göre, Türkiye Batı ile istişare içinde Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın savaş gemilerinin Boğaz'dan geçişine yönelik isteklerine karşı çıktığını iddia ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne, Kosova'nın da NATO'ya alınmasından yana bir tutum sergiliyor” sözleriyle tarif edildi.

TÜRKİYE’NİN UKRAYNA’YA FİİLİ DESTEĞİ

SWP’de yer alan analize göre, Ukraynalı diplomatların raporları Türkiye’nin Ukrayna’ya daha fazla silahlı insansız hava aracı tedarik ettiğini ve bunları kullanacak pilotları eğittiğini öne sürüyor.

Analizde ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin kınandığı BM oylamasının ardından Türkiye’nin, NATO dışişleri bakanları toplantısında muharip güçlerin Ukrayna'ya komşu NATO ülkelerine konuşlandırılmasına destek verdiğinin altı çiziliyor.

Seufert’e göre bu hamleler, Türkiye’nin Batı’nın yanında konumlanmaya başladığını gösteriyor.