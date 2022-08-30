Almanya duyurdu: AB, Ukrayna'ya askeri personel göndermeyecek
Alman yetkili, Rusya'nın uzun süreli bir savaş planlaması halinde Almanya'nın da buna hazır olması gerektiğini savundu.
Almanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Siemtje Moeller, AB savunma ve dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Moeller, AB ülkelerindeki askeri personellerin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini söyledi.
Moeller, "Bizim bakış açımıza göre bu söz konusu değil" dedi.
Siemtje Moeller, Ukrayna'ya "uzun vadeli bir destek" ve Ukraynalı askerlerin eğitimindeki koordinasyonun planlanacağını söyledi.
Moeller, Almanya'nın Ukraynalı askerlere dört aydır topçu ve hava savunma sistemleri kullanma eğitimi verdiğini hatırlatarak, "Rusya uzun bir savaş planlıyorsa, buna da hazır olmalıyız" diye konuştu.
Moeller, "Açıkçası, Ukrayna'yı genel olarak desteklemek ve eğitimde koordinasyon önlemlerinin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.
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