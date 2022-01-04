Almanya'da Türk işletmeciye ait büfe kundaklandı
Almanya'nın Dortmund şehrinde bir Türk'e ait büfe kundaklandı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dortmund şehrinde bir Türk'e patates büfesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Gece yarısı meydana gelen kundaklama olayında ölen veya yaralanan olmazken, büfede 35 bin Euro tutarında maddi hasar meydana geldi.
Dortmund İtfaiye Sözcüsü Andreas Pisarski, gece yarısı polisten gelen çağrı ile olay yerine gittiklerini, olay yerine vardıklarında büfenin tamamen yandığını belirtti. Pisarski, yangının evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin saatlerce süren soğutma çalışması yaptığını söyledi.
ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Dortmund polisi ise büfe sahibinin adını Tamer Gökmen olarak açıklarken, Gökmen'in iki yıl önce satın aldığı büfenin bakımını yaptıktan sonra satışa başladığını belirtti ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu.
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