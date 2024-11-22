Almanya'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına yönelik ilk açıklama

Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:43

Güncelleme: 22.11.2024 - 13:43

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin UCM'nin Netanyahu ve Gallant ile ilgili tutuklama kararını not ettiğini belirtti.

Hebestreit, "Ülke içinde atılacak adımlar titizlikle incelenecek" ifadesini kullandı.

Ayrıca Hebestreit, diğer başka adımların ancak Netanyahu ve Galant'ın Almanya'ya ziyaret yapmalarının öngörüldüğünde atılabileceğini kaydetti.

Almanya'nın UCM'nin tüzüğünün hazırlanmasında yer aldığını ve en büyük destekçilerinden biri olduğuna işaret eden Hebestreit, "Bu duruş aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucudur. Aynı zamanda İsrail ile benzersiz ilişkiler ve büyük bir sorumluluk paylaşıyor olmamız da Alman tarihinin bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024 tarihinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

UCM, Netanyahu ve Gallant'ı, 8 Ekim 2023 ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gazze'de sivillere yönelik saldırılar düzenlemek, insani yardımları engelleyerek sivilleri açlığa mahkûm etmek ve diğer insanlık dışı eylemler gerçekleştirmekle suçlamakta.

TEPKİLER

Netanyahu, UCM'nin kararını "antisemitik" olarak nitelendirdi ve mahkemenin meşruiyetini reddetti.

Beyaz Saray, UCM'nin kararını reddederek mahkemenin İsrail üzerinde yargı yetkisi olmadığını savundu.

Birleşik Krallık ve Hollanda gibi bazı ülkeler, UCM'nin kararına uyacaklarını belirtirken, ABD ve Arjantin gibi ülkeler kararı eleştirerek İsrail'e karşı önyargılı bulduklarını ifade ettiler

HUKUKİ SÜREÇ

UCM'nin tutuklama emirleri, mahkemeye üye 124 ülke için bağlayıcıdır. Bu ülkeler, Netanyahu ve Gallant'ın topraklarına girmesi halinde onları tutuklamakla yükümlüdür. Ancak, İsrail ve ABD, UCM'ye üye olmadıkları için bu yükümlülükten muaftırlar.

UCM'nin bu kararı, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik uluslararası hukuki ve siyasi baskıyı artırmıştır. Netanyahu ve Gallant'ın uluslararası seyahatleri bu nedenle kısıtlanabilir ve İsrail'in uluslararası ilişkilerinde yeni zorluklar ortaya çıkabilir.