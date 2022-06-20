Almanya'dan Rus aileye yaptırım: Gayrimenkullere el konuldu
Almanya'da Rus aileye ait gayrimenkullere el konuldu.
Almanya'da, iki Rusya vatandaşının 3 dairesine el konulduğu bildirildi.
Münih Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun yaptırım listesinde bulunan Rusya Federasyonu Duma üyesi bir kişi ile eşine ait Münih'teki mülklere el konulduğu belirtildi.
İsimleri açıklanmayan Rus vatandaşlarının yaptırımlar yasasını ihlal ettikleri ve dairelerin kiralanmasından gelir elde etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.
Almanya'da ilk kez Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus vatandaşlarına ait gayrimenkule el konulduğu vurgulandı.
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