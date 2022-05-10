Anglofon ayrılıkçılar saldırdı: 4 asker hayatını kaybetti
Kamerun’da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 4 asker hayatını kaybetti.
Kamerun’un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgesinde ayrılıkçı grup üyeleri, güvenlik güçlerine saldırdı.
Güney Batı bölgesinde yer alan Lebialem şehrinde devriye gezen askerler, ayrılıkçı grup üyeleri tarafından pusuya düşürüldü.
Ayrılıkçılar, araçtaki 4 Kamerunlu askeri öldürdü.
ANGLOFON KRİZİ
Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.
Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de, "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.
Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
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