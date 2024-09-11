Arap Birliği zirvesinde gergin anlar: Bakan Fidan kürsüye çıktı, Suriye heyeti salonu terk etti
Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kürsüye çıkması üzerine salondaki Suriye heyeti toplantıyı terk etti.
Kahire'deki Arap Birliği'nin 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad liderliğindeki Suriye heyeti, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kürsüye çıkarak konuşması üzerine toplantıyı terk etti.
Suudi haber kanalı Al-Hadath'a göre, Fidan'ın Gazze ve Batı Şeria'daki duruma odaklanan konuşması başladığında Suriye heyeti salondan çıktı.
Fidan konuşmasını tamamladıktan sonra Suriye heyeti toplantı salonuna geri döndü.
#Syria's delegation at today's #ArabLeague Summit in #Cairo marched out the room when #Turkey's FM Fidan began speaking & returned once he was done.— Charles Lister (@Charles_Lister) September 10, 2024
So much for the "huge" development being touted by some just hours earlier -- as if normalization was imminent. pic.twitter.com/YzoJsbmq2z
Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) toplantısına katıldı.
Dün Russia Today'e demeç veren Faysal Mekdad, normalleşme çabalarını ilerletmek ve ilişkileri yeniden tesis etmek için Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekilmesi gerektiğini savundu.
Mekdad, "Türkiye, Suriye-Türkiye işbirliğinde yeni adımlar atmak ve ilişkileri normalleştirmek istiyorsa, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın batısında işgal ettiği Arap topraklarından çekilmelidir" ifadelerini kullandı.
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