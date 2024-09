Arap Birliği zirvesinde gergin anlar: Bakan Fidan kürsüye çıktı, Suriye heyeti salonu terk etti

Kahire'deki Arap Birliği'nin 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad liderliğindeki Suriye heyeti, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kürsüye çıkarak konuşması üzerine toplantıyı terk etti.

Suudi haber kanalı Al-Hadath'a göre, Fidan'ın Gazze ve Batı Şeria'daki duruma odaklanan konuşması başladığında Suriye heyeti salondan çıktı.

Fidan konuşmasını tamamladıktan sonra Suriye heyeti toplantı salonuna geri döndü.

#Syria's delegation at today's #ArabLeague Summit in #Cairo marched out the room when #Turkey's FM Fidan began speaking & returned once he was done.



So much for the "huge" development being touted by some just hours earlier -- as if normalization was imminent. pic.twitter.com/YzoJsbmq2z