Atina'da otobüs şoförleri iş bıraktı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi düzenlediği bildirildi.
Yerel basındaki haberlerde, otobüs şoförlerinin bugün saat 08.30'dan 22.00'ye kadar iş bırakma eylemi yapacağı belirtilerek, çalışanların, işçiler ve yolcular için ekstra güvenlik önlemlerinin alınması, kalıcı personel istihdamı, filonun yenilenmesi ve toplu iş sözleşmelerine tam uyulmasını talep ettikleri kaydedildi.
Çalışanların işe gittiği sabah saatlerinde, başkent sokaklarında yoğun trafik oluştuğu bildirildi.
Atina'da otobüs şoförleri geçen hafta greve gitmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP 3 ilde sil baştan, AKP'de deprem
- Selvi anketi paylaştı: Erdoğan'ı düşündüren sonuç
- Bir parti daha seçimlerden çekildi
- Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla fotoğrafını paylaştı!
- LGS'de ikinci dönem konuları sorulmayacak
- CHP seçim bürosuna taşlı saldırı!
- Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye sert sözler
- Hurmayı yanlış tüketiyor olabilirsiniz!
- Bahçeli istedi YSK yaptı
- Rüşvet düzeni 2