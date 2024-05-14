Avrupa'nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı: 'Bir gecede 500 bin Sterlin kazanıyor...'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:59

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:59

“İnsan kaçakçılığı” suçlamasıyla aranan Irak asıllı Barzan Kamal Majeed, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) güvenlik güçleri tarafından Irak'ın kuzeyinde gözaltına alındı.

İngiltere de dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri tarafından sınırlarından insan kaçırmakla suçlanan Majeed, kıta genelinde polis güçleri tarafından aranıyordu.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada Majeed'in tutuklanmasının, Interpol'ün talebi üzerine başlatılan bir soruşturmanın parçası olduğu belirtilerek, “Soruşturma başlatılmasının ardından güvenlik güçleri, bilgi alışverişi ve Interpol'ün talebi üzerine ve hakimin verdiği karar uyarınca büyük bir insan kaçakçısı ve tacirini tutukladı” denildi.

Güvenlik güçleri, şüphelinin sadece isminin baş harflerini ve Akrep lakabını açıklamıştı, ancak Majeed'in söz konusu kişi olduğu kesinleşti.

Majeed'in tutuklanması, BBC'nin Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir alışveriş merkezinde kendisiyle yüz yüze röportaj yapmasından sadece üç gün sonra gerçekleşti.

Majeed, Irak'a gittikten sonra birkaç yıl boyunca izini kaybettirmişti.

İki yıl önce bir Belçika mahkemesi, Majeed'i gıyabında insan kaçakçılığı suçundan mahkum ederek, on yıl hapis cezası verdi.

Avrupa'nın en çok aranan insan kaçakçısı Majeed, nihayet Pazartesi günü yakalanmadan önce yetkililerden kaçmayı başardı.

İNGİLTERE'DE OTOMOBİL TAMİRCİSİ OLARAK ÇALIŞTI

Bir dönem İngiltere'nin Nottingham kentinde otomobil tamircisi olarak çalışan Majeed'in, göçmenleri Avrupa'ya kaçırarak bir gecede 500 bin Sterlin kadar para kazandığı öne sürülüyor.

Majeed'in suç ortakları, daha önce Majeed'in bir tekneyle Birleşik Krallık'a girmek için göçmenlerden kişi başına 6 bin Sterlin aldığını iddia etmişti.

Ancak, Majeed, BBC'ye yaptığı açıklamada Manş Denizi üzerinden taşıdığı göçmenlerin sayısı hakkında hiçbir fikri olmadığını savunarak, “Belki bin, belki 10 bin. Bilmiyorum, saymadım” dedi.

İngiltere'ye 20 yaşında bir kamyonun arkasında kaçak olarak girdiğine inanılan Majeed'in, Birleşik Krallık'ta oturum izninin reddedildiği kaydedildi.

İngiltere'de uyuşturucu ve silah suçlarından hüküm giyen Majeed'in, 2015 yılında Irak'a sınır dışı edildiği belirtildi.