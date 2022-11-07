Avrupa'ya rekor askeri sevkıyat: Son bir yılın verilerini paylaştı
ABD, Ocak ayından bu yana Avrupa'ya 84 bin tondan fazla askeri teçhizat teslim edildiğini açıkladı.
ABD Ulaştırma Komutanlığı (TRANSCOM), son 1 yılda Avrupa'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştı.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Transcom, 21 Ocak'ta Ukrayna'ya askeri kargo teslim etmeye başladı ve teslimatlara devam ediyor" denildi.
Komutanlık, ABD'nin Avrupa'ya konuşlandırdığı askeri güçlerin sevkiyatının 3 Şubat'ta başladığını açıkladı.
30 Ekim itibariyle komutanlık, Ukrayna dahil Avrupa'ya silah, teçhizat ve asker sevkiyatı için 845 uçuş gerçekleştirdi, 47 gemi, 114 demiryolu treni ve 3,4 binden fazla kamyon kullandı.
Verilere göre 16 binden fazla asker, 63 binden fazla tanksavar sistemi, 84,1 bin ton askeri teçhizat ve mühimmat, 68,2 milyondan fazla ateşli silah mühimmatı, 966,5 binden fazla top mermisi, 202 topçu sistemi, 1,4 binden fazla uçaksavar sistemi, 46 radar, 15 helikopter ve 26 devriye gemisi Avrupa ve Ukrayna'ya gönderildi.
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