Avustralya'da cezai sorumluluk yaşı 10'dan 12'ye yükseltilecek
Avustralya'da, bazı istisnalar dışında 10 olan cezai sorumluluk yaşının 12'ye yükseltileceğini duyurdu.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde, suçlu olmak için gereken en düşük yaşın, 10'dan 12'ye yükseltileceği duyuruldu.
The Guardian'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, ulusal başsavcılar toplantısı öncesinde planı onayladı.
Hükümetten bir kaynak, 12'ye çıkarılacak olan cezai sorumluluk yaşının 2027 yılına kadar 14'e çıkarılacağını doğruladı.
Başsavcılar Daimi Konseyi ise, cezai sorumluluk yaşının istisnasız 14'e yükseltilmesini tavsiye eden bir taslak rapor yayımladı.
Çocuk doktoru Dr. Jacqueline Small, yaşın 12'ye yükseltilmesi kararının "son derece endişe verici" olduğunu ve "tıbbi tavsiyelere ters düştüğünü" söyledi.
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