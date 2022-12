Umman Milletvekili Ahmed Al Barwani, Lionel Messi'ye bişt için 1 milyon dolar teklif etti

25 Aralık 2022 Pazar, 11:41

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarıyla eleyerek kupayı kazandı. Karşılaşmanın sonunda kupayı almak için kürsüye çıkan kaptan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen "Bişt" adlı geleneksel kıyafet ise sosyal medyada gündem oldu.

Umman Milletvekili Ahmed Al Barwani, Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye, kupa töreninde giydiği bişt için 1 milyon dolar teklif ettiği belirtildi.

MESSİ'YE MİLYONLUK TEKLİF

Barwani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada biştin Arap dünyası için son derece önemli olduğunun altını çizerken Messi'ye bişti kendilerine vermeleri için önemli bir teklif sundu.

Barwani'nin açıklaması şu şekilde:

"O an stadyumdaydım ve yaşananları canlı izliyordum. Katar emiri Messi'ye bişti verdiğinde bunun Arap dünyası için unutulmaz bir an olduğunu anlamıştım. Bu turnuva Arap dünyası için bir gurur kaynağıydı. Tüm dünyaya Arap dünyasının nasıl bir birlik içerisinde olduğunu gösterdiğimize inanıyorum. Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan biştin bizimle kalması için Messi'ye böyle bir teklif yaptık ve cevap bekliyoruz. Eğer Messi teklifimizi kabul ederse bişt bir daha kimse tarafından giyilmeyecek ve o anı anmak için müzede sergilenecek. Bunu hem yaşadığımız gururu ve o anı bizlere tekrar tekrar yaşatmak hem de Arap dünyasının her şeyi yapabileceğimizi hatırlayabilmek için istiyoruz."