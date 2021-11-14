Avusturya tarih verdi: Tam aşılanmamış kişilere sokağa çıkma yasağı

14 Kasım 2021 Pazar, 15:43

Avusturya Başbakanı Alexander, dokuz eyaletin valisiyle yaptığı görüşme sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.

Alexander, koronavirüse karşı tam olarak aşılanmamış milyonlarca insana yarından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

Avusturya Başbakanı, “Aşılama oranını yükseltmemiz gerekiyor. Şu an utanç verecek derecede düşük” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın haberine göre, Batı Avrupa’da en düşük aşılama oranına sahip ülkelerden biri olan Avusturya’da halkın yaklaşık yüzde 65’i tam aşı olmuş durumda bulunuyor.