Avusturya tarih verdi: Tam aşılanmamış kişilere sokağa çıkma yasağı
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, ülkedeki vaka sayısını azaltmak için aşısız kişilere sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.
Avusturya Başbakanı Alexander, dokuz eyaletin valisiyle yaptığı görüşme sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.
Alexander, koronavirüse karşı tam olarak aşılanmamış milyonlarca insana yarından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.
Avusturya Başbakanı, “Aşılama oranını yükseltmemiz gerekiyor. Şu an utanç verecek derecede düşük” ifadelerini kullandı.
Reuters’ın haberine göre, Batı Avrupa’da en düşük aşılama oranına sahip ülkelerden biri olan Avusturya’da halkın yaklaşık yüzde 65’i tam aşı olmuş durumda bulunuyor.
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