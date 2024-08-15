'Ayaklarının koktuğunu' söyleyen babasını vurdu!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:49

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:49

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki David Carpenter, ayakları koktuğu için şikayet eden babasını suratından vurdu. Carpenter, bu olayın ardından cinayete teşebbüs suçuyla yargılanacak.

Iowa eyaletine bağlı Burlington kentinde pazar gecesi geç saatlerde gerçekleşen olayın ardından polis, Carpenter'ın babasının bir hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Oğlu tarafından vurulan baba kendisiyle görüşen memurlara, oğlunu, ayakları kötü koktuğu için uyardıktan sonra oğlunun onu suratından vurduğunu söyledi.

Yerel haber kanalı KWQC’nin incelediği resmi belgelerde, babanın uyarısının ikili arasındaki çeşitli ailevi sorunları yeniden alevlendirdiği ve babanın oğlunu vurmakla tehdit ettiği belirtildi.

TETİĞİ YANLIŞLIKLA ÇEKTİ!

İddiaya göre, Carpenter babasının tehdidinin ardından gidip yatak odasındaki silahı aldı ve geri döndü. Odaya girdiğinde, silahı arkasında sakladı, babasına bağırdı, ardından yaşlı adamın yüzüne silahını doğrulttu ve “yanlışlıkla” tetiği çekti.

Yerel haberlere göre, polis Carpenter'ı evinin ön bahçesinde tutukladı. Bu sırada, acil müdahale ekipleri babasının tedavisine başladı ve onu hastaneye götürdü. Babanın hayati şüphesi bulunmuyor.

Cinayete teşebbüs suçunun yanı sıra, polisler olayın meydana geldiği evde 14 yaşından küçük iki çocuğun bulunduğunu iddia etti ve Carpenter'ın çocukları tehlikeye attığını da iddia etti.

Yerel haberlere göre, Carpenter'ın 100 bin dolar (3 milyon 361 bin TL) kefalet karşılığında gözaltında tutulmasına karar verildi. Carpenter, ilk duruşmasına 21 Ağustos'ta çıkacak.