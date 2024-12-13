Azerbaycan İbrahim Anlaşmaları'na dahil olacak mı?

Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:43

Güncelleme: 13.12.2024 - 16:43

Merkezi İsrail'de bulunan i24 haber kanalı, ABD'deki Yahudi lobisinin çatı örgütü konumunda olan AIPAC'in Bakü'deki temaslarına geniş yer ayırdı.

İşte, o haberden öne çıkanlar...

Amerikan Yahudi toplumu, Trump yönetimi ve Azerbaycan arasında köprü olmayı hedefliyor. 11 Aralık'ta Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) Başkanı Michael Tuchin ve yeni başkan Bernie Kaminetsky, Bakü'yü ziyaret etti.

Yahudi devletine dostane ilişkileriyle tanınan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, onları kabul etti. Bu görüşmeden iki gün önce, Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve diğer yetkililerle temaslarda bulunmuştu.

TRUMP'IN GELİŞİYLE TRAFİK ARTTI

Daha önce, AIPAC'ten bu seviyede delegasyonlar Bakü'yü ziyaret etmemişti; ancak ABD'nin önde gelen Yahudi kuruluşu AIPAC ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler her zaman olumlu olmuştu.

Trump'ın göreve başlaması öncesinde, ABD'deki İsrail yanlısı lobi ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin keskin bir şekilde yoğunlaşması, Washington ile Bakü arasındaki ilişkilerin iyileşeceğine işaret ediyor.

Trump'ın ilan ettiği 'içe dönük korumacı' duruşa rağmen, İsrail meselesinin, yeni yönetimin dış politikasında merkezi bir konumda olacağı açıktır.

Yönetimdeki kilit figürlerin, İsrail'in güvenliğini temel bir değer olarak görmesi, Azerbaycan'ın, "Yahudi devletinin (İsrail) ekonomik güvenliğinin birincil garantörü olarak" önemini artırıyor.

ERMENİ VE YAHUDİ LOBİLERİ KARŞI KARŞIYA

Azerbaycan, İran ve Türkiye'nin yoğun baskılarına rağmen İsrail'in ihtiyaç duyduğu enerjinin yaklaşık yarısını sağlamaya devam ediyor ve geçen yıl, İsrail'in ihtiyaçlarına göre tedariki artırdı.

Fransa ve ABD'deki Ermeni lobisi, Biden yönetiminin Bakü'ye karşı düşmanca tutumunu büyük ölçüde etkiledi. Bu, özellikle Karabağ'daki durum nedeniyleydi; uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan bu topraklar, Rusya'nın desteğiyle 30 yıl boyunca Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

2020 ve 2023'teki iki silahlı çatışma sırasında, Azerbaycan bu toprakları geri almayı başardı. Uzmanlara göre, İsrail askeri teknolojisi bu zaferlerde önemli bir rol oynadı. İsrail'in Bakü'ye verdiği destek, Ermenistan ve Ermeni diasporasında antisemitizmin artmasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Ayrıca, Rusya'dan hayal kırıklığına uğrayan Erivan ile Tahran arasında bir yakınlaşmaya da yol açtı.

Bu bağlamda, Washington ile Bakü arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin yalnızca Yahudi lobisine dayanmayacağını belirtmek önemlidir.

"AZERBAYCAN 'ARABULUCU' OLABİLİR"

Türk kaynaklarına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı danışmanı Hikmet Hacıyev, İsrail'e yaptığı gezinin ardından Suriye'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek.

Esad'ın devrilmesinden sonra isyancıların en büyük destekçisi olan Türkiye, şimdi çıkarlarını korumak için İsrail ile işbirliği yapmak durumunda.

Orta Doğu Gerçeği Vakfı (EMET) Yasama İşleri Direktörü Joseph Epstein, i24NEWS'e demecinde, "Geçmişte, Azerbaycan liderliği Ankara ve Kudüs arasındaki gerilimi başarıyla azalttı ve şimdi de bunun tekrar olacağı umuluyor" dedi

İBRAHİM ANLAŞMALARI VE ORTA ASYA

Epstein'a göre, ABD ve İsrail'de, Azerbaycan'ı İbrahim Anlaşmaları'na dahil etmenin, ittifakı genişletmek için önemli bir adım olacağına inananlar var.

Epstein, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs ile Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi Türk devletleri arasındaki uzun süredir devam eden sıcak ilişkiler, savunma ve enerji işbirliği, İran'a karşı koordinasyon ve hoşgörü ile dini özgürlüğe bağlılık gibi birçok nedenden dolayı, mükemmel bir uyum içinde."

"Anlaşmalar, sadece barış için bir teşvik değil, aynı zamanda ABD, İsrail ve Amerikan yanlısı Müslüman ülkeler arasında işbirliği için de yüksek profilli bir platform sağlar. Anlaşmaları Güney Kafkasya ve Orta Asya'ya doğru genişletmek, ABD'nin bu bölgelerdeki etkisini artırmasına yardımcı olacaktır..."