'Baby Driver' filmiyle tanınan 16 yaşındaki oyuncu Hudson Meek hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:13

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:13

Baby Driver filminde 'Young Baby' karakteriyle tanınan Hudson Joseph Meek, hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti. ABD'nin Alabama eyaletinde gerçekleşen olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Baby Driver filmiyle tanınana Hudson Joseph Meek, ABD'nin Alabama eyaletinde hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralandı.





Hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki oyuncu iki gün sonra hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hudson'ın ailesi yaptıkları açıklamada "Hudson bu dünyada yalnızca 16 yıl yaşadı ama çok şey başardı ve tanıştığı herkes üzerinde önemli bir etki bıraktı" ifadelerini kullandı.

HUDSON MEEK'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Hudson Meek, 2017 yılında "Baby Driver" filminde canlandırdığı "Young Baby" karakteriyle sinema dünyasında tanınmıştı.

Bunun yanı sıra, 'MacGyver' adlı TV şovunda ve 'The Santa Con' gibi yapımlarda da rol aldı.



Oyunculuk kariyeri boyunca 'Genius', 'The School Duel' gibi birçok projede yer alan Meek, genç yaşına rağmen oldukça etkileyici bir kariyere sahipti.