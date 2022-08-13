BAE'den 'Tahıl Anlaşması' açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna'nın tahıl ihracatını güvence altına almak için imzalanan Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'na övgüde bulundu.
BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
İki ülke arasındaki ikili ilişkileri, iş birliği olasılıklarını ve bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yollarının ele alındığı telefon görüşmesinde ayrıca bir dizi bölgesel ve uluslararası meselenin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler gözden geçirildi.
Zayid Al Nahyan, görüşme sırasında, Ukrayna'nın tahıl ihracatını güvence altına almak için imzalanan Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'ndan övgüyle söz etti.
Al Nahyan, BAE'nin Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl, krize de siyasi bir çözüm bulmak için gösterilen tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu yineledi.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- En yüksek oran hangi partide çıktı?