BAE'den 'Tahıl Anlaşması' açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:26

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ikili ilişkileri, iş birliği olasılıklarını ve bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yollarının ele alındığı telefon görüşmesinde ayrıca bir dizi bölgesel ve uluslararası meselenin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler gözden geçirildi.

Zayid Al Nahyan, görüşme sırasında, Ukrayna'nın tahıl ihracatını güvence altına almak için imzalanan Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'ndan övgüyle söz etti.

Al Nahyan, BAE'nin Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl, krize de siyasi bir çözüm bulmak için gösterilen tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu yineledi.