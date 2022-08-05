Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:08

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğine yönelik saldırı nedeniyle telefonla aradığı Bayramov’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Azerbaycan makamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladığı belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra Büyükelçiliğinin radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığı duyurulmuştu.