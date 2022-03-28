Bakanlık, Almanya'da 'Z' sembolünü kullanmanın suç teşkil edebileceğini söyledi
İçişleri Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği desteğin sembolü olarak kabul edilen "Z" harfinin kullanımının suç teşkil edebileceğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği desteği sembolü olan "Z" harfini Almanya'da kullanan kişilerin yargılanabileceğini söyledi.
Berlin eyaletinin İçişleri Bakanı daha önce, Bavyera ve Aşağı Saksonya'nın bu tür eylemleri cezalandıracaklarını açıklamalarının ardından, şimdi de şehir yetkililerinin Rusya'nın saldırganlığını desteklemek için Z sembolünün kullanıldığı durumları konusunda dikkatli olacaklarını söyledi.
Federal hükümetin İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, "Z harfi elbette yasak değil, ancak münferit durumlarda kullanımı Rusya'nın saldırganlık savaşını desteklediği anlamına gelebilir" dedi.
SAVAŞIN SEMBOLÜ
Z harfi çatışmalarda yer alan Rus askeri araçlarında bir işaret olarak kullanılmış ve bayraklarda ve Kremlin yanlısı mitinglerde öne çıkarak savaşı destekleyen Ruslar tarafından benimsenmiştir.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü düzenli bir hükümet basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşı bir suç eylemidir ve bu saldırganlık savaşını alenen onaylayan kişi de kendisini kovuşturmaya tabi tutabilir. Federal güvenlik makamlarının bu konuda gözü var ve bu bağlamda, birkaç federal devletin de münferit vakalarda bunun bir suç olup olmadığını inceleyecek. Buna göre harekete geçeceklerinin duyurusunu memnuniyetle yapıyoruz" dedi.
Video Haberler
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
En Çok Okunan Haberler
- İş arayanlara altın değerinde tavsiyeler
- Akar'dan komutanlarla toplantı
- Amatör lig maçında küfürlü pankarta soruşturma
- AKP'de deprem gibi istifa
- Petrol tankeri patladı: 1 ölü
- MHP vekilden 'asgari ücret' iddiası
- İnce'ye 'Erdoğan'a hakaret' davasında 'iyi hal' indirimi
- İzmir'de 666 düzensiz göçmen yakalandı
- Osmaniyeli esnaf isyan etti
- Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü