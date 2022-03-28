Bakanlık, Almanya'da 'Z' sembolünü kullanmanın suç teşkil edebileceğini söyledi

28 Mart 2022 Pazartesi, 15:44

İçişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği desteği sembolü olan "Z" harfini Almanya'da kullanan kişilerin yargılanabileceğini söyledi.

Berlin eyaletinin İçişleri Bakanı daha önce, Bavyera ve Aşağı Saksonya'nın bu tür eylemleri cezalandıracaklarını açıklamalarının ardından, şimdi de şehir yetkililerinin Rusya'nın saldırganlığını desteklemek için Z sembolünün kullanıldığı durumları konusunda dikkatli olacaklarını söyledi.

Federal hükümetin İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, "Z harfi elbette yasak değil, ancak münferit durumlarda kullanımı Rusya'nın saldırganlık savaşını desteklediği anlamına gelebilir" dedi.





SAVAŞIN SEMBOLÜ

Z harfi çatışmalarda yer alan Rus askeri araçlarında bir işaret olarak kullanılmış ve bayraklarda ve Kremlin yanlısı mitinglerde öne çıkarak savaşı destekleyen Ruslar tarafından benimsenmiştir.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü düzenli bir hükümet basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşı bir suç eylemidir ve bu saldırganlık savaşını alenen onaylayan kişi de kendisini kovuşturmaya tabi tutabilir. Federal güvenlik makamlarının bu konuda gözü var ve bu bağlamda, birkaç federal devletin de münferit vakalarda bunun bir suç olup olmadığını inceleyecek. Buna göre harekete geçeceklerinin duyurusunu memnuniyetle yapıyoruz" dedi.