Bangladeş'te binlerce kişi akaryakıt zamlarını protesto etti
Bangladeş'te akaryakıt fiyatlarının artırılması üzerine binlerce kişi, ülke genelindeki petrol istasyonlarının çevresinde zamları protesto etti.
Dawn sitesinin haberine göre, Bangladeş'te 5 Ağustos'ta akaryakıt fiyatlarına yüzde 52 zam yapılması ülke çapında tepkilere yol açtı.
Halk, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt istasyonunun önünde toplanarak zamma tepki gösterdi.
Göstericiler, zammın orantısız olduğunu, tarım ve taşımacılık başta olmak üzere milyonlarca yoksulun hayatını olumsuz etkileyeceği yönünde sloganlar attı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın petrol arzını kesintiye uğratacağı endişesiyle küresel ölçekte petrol fiyatları tırmanışa geçmişti.
Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olan Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra en büyük ikinci petrol ihracatçısı olarak öne çıkıyor.
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