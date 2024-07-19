Bangladeş’te huzursuzluk büyüyor: TV kanalları yayını kesti, ordu sokağa çağırıldı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:03

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:16

Bangladeş'te hükümet işlerine yönelik kotalara karşı yapılan öğrenci protestoları şiddetlendi ve televizyon haber kanalları yayını kesti, iletişim ağları büyük ölçüde kesintiye uğradı. Bu hafta onlarca insanın hayatını kaybettiği protestolarda cuma günü yeniden şiddet olayları yaşandı.

Fransız haber ajansı AFP, perşembe günkü şiddet olaylarında ölü sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi. Reuters'a göre ise bu hafta başında ölen altı kişiye ek olarak 13 kişi daha öldü.

ORDU MÜDAHALE ETTİ

Cuma günü ülkenin bazı bölgelerinde şiddet olayları yaşandı ve polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Hindistan'ın Ekonomik Zamanlar gazetesi, Başbakan Şeyh Hasina'nın hükümetinin perşembe gecesi düzeni sağlamak için orduyu çağırmak zorunda kaldığını bildirdi.

Protestoların öğrenci öfkesinden kaynaklandığı düşünülse de, bazı analistler yüksek enflasyon, artan işsizlik ve azalan döviz rezervleri gibi zor ekonomik koşulların bu durumu körüklediğini belirtiyor.

TV KANALLARI YAYINI KESTİ

Yetkililer, huzursuzluğu bastırmak amacıyla perşembe günü bazı mobil hizmetleri kesti, ancak cuma sabahı bu kesinti ülke geneline yayıldı. Dhaka ve Yeni Delhi'deki Reuters tanıklarına göre, yurtdışından yapılan telefon aramaları çoğunlukla bağlanamadı ve internet üzerinden yapılan aramalar tamamlanamadı. Bangladeş merkezli birkaç gazetenin web siteleri güncellenmedi ve sosyal medya hesapları aktif değildi. Ülkede yalnızca bazı sesli aramalar çalışıyor, mobil veri veya geniş bant hizmeti ise cuma sabahı mevcut değildi. SMS veya mobilden mobile metin mesajları da iletilemedi.

Haber televizyon kanalları ve devlet yayıncısı BTV yayından kaldırılırken, eğlence kanalları normal yayınlarına devam etti. Bazı haber kanalları, teknik nedenlerden dolayı yayın yapamadıklarını ve programların yakında geri döneceğini belirten bir mesaj yayımladı.

PROTESTOLARIN SİYASİ BOYUTU

Bangladeş merkez bankası, başbakanlık ofisi ve polisin resmi web siteleri, kendilerini "THE R3SISTANC3" olarak adlandıran bir grup tarafından hacklendi. "Öğrencileri öldürmeyi durdurun" mesajı parlak kırmızı harflerle yazıldı ve "Bu artık bir protesto değil, bu bir savaş" denildi.

Protestocular, devletin 1971'de Pakistan'dan bağımsızlık savaşı verenlerin ailelerine %30 oranında hükümet işini ayırma uygulamasına son verilmesini talep ediyor. Hasina'nın hükümeti bu kota sistemini 2018'de kaldırmıştı, ancak yüksek mahkeme geçen ay bunu yeniden yürürlüğe koymuştu. Hükümet, karara itiraz etti ve Yargıtay, hükümetin temyiz başvurusunu 7 Ağustos'ta dinlemeyi beklerken yüksek mahkemenin kararını askıya aldı.

Hükümet perşembe günü protestocularla görüşmeye istekli olduğunu belirtmişti, ancak göstericiler "Görüşmeler ve ateş açma aynı anda olamaz" diyerek bunu reddetti. Bu hafta yüzlerce kişi, polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak protestocuları dağıtmaya çalışması sonucu yaralandı.

Bangladeş, Rusya-Ukrayna savaşının yankılarından büyük ölçüde etkilendi ve Ocak 2023'te Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 4.7 milyar dolarlık bir kurtarma paketi aldı. IMF, bu yılın Haziran ayında Bangladeş'in kurtarma programının ikinci incelemesini tamamladı ve ülkeye ekonomik destek için yaklaşık 928 milyon dolar ve iklim değişikliği ile mücadele için yaklaşık 220 milyon dolar değerinde kredi sağladı.