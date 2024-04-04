Başbakan duyurdu: İki ülke birleşiyor mu?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:10

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:10

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, ülkesinin Moldova ile birleşme fikrini desteklediğini, bunun da diğer şeylerin yanı sıra ülkenin AB'ye katılımı yoluyla gerçekleşebileceğini söyledi.

Ciolacu, "Birleşmeyi destekliyorum, hiçbir çekincem yok. Bu benim hakkım! Ben hala Moldova ve Romanya'nın birleşmesine inanıyorum. Bu ya AB içinde gerçekleşecek ya da biz başka bir yol bulacağız" dedi.

Ciolacu, Moldova'nın şu anda Romanya'nın yardımı sayesinde istikrarlı bir durumda olduğunu savundu.

Ciolacu ayrıca, "Moldova'da benim gibi yaşayan Romenler var. Tarih bir adaletsizlik yaptı. Geçmişi değiştiremeyiz ve şimdiki zaman geçmişin bir sonucudur. Sizinle birlikte yapabileceğimiz şey geleceği inşa etmektir" diye konuştu.

Moldova ve Romanya parlamentoları ilk kez 2022 yılında bir araya geldi. Bundan önce iki hükümet defalarca bir araya gelmiş ve pek çok alanda ortak komisyonlar ve çalışma grupları kurulmuştu.