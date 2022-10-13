Belarus'tan Ukrayna'ya mesaj: Sınırda askeri hareketlenmeye karşı önlem alacağız

13 Ekim 2022 Perşembe, 09:07

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna-Belarus sınırına uluslararası gözlemcilerin yerleştirilmesi ile ilgili teklifini değerlendirdi.

Rus tarafı ile bu konuda benzer düşünceye sahip olduklarını belirten Makey, "Eğer Batılı ülkelerin temsilcileri Belarus ve Ukrayna arasındaki sınıra gönderilecekse, bu üçüncü bir ülkenin Ukrayna meselesine dahil olduğu anlamına gelecek" dedi.

Belarus'un Ukrayna meselesine dahil olmak istemediğini ve Ukrayna'da olanların bir an önce durdurulmasından yana olduğunu ifade eden Makey, bu meselenin, Batılı ülkelerin isteğiyle gerginleştiğini söyledi.

Makey, şöyle devam etti:

"Gözlemcilerin hangi niyetle veya hangi silahla sınırlarımıza geleceği önemli. Hem güney hem de batı sınırlarımızda histerinin büyütüldüğünü görüyoruz. Bu sadece sözle değil, belirli eylemlerle yapılıyor. Askeri teçhizat, silah ve askerler buraya getiriliyor. Elbette, buna göz yummamalıyız. Doğal olarak, askeri nitelikte olanlar dahil gerekli önlemler alınacak."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün çevrim içi düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, uluslararası gözlemcilerin, güvenlikle ilgili durumu izlemeleri için Ukrayna-Belarus sınırına konuşlandırılmasını teklif etmişti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da 10 Ekim'de Rusya ile ortak bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını bildirmişti.