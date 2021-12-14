Belçika'da yoğun bakım servisleri sıkıntılarla uğraşıyor

14 Aralık 2021 Salı, 12:00

Belçika'da koronavirüs vakalarının artması üzerine kapasitelerinin yarısını bu hastalara ayırmak zorunda kaldığı belirtilen yoğun bakım servislerinin, faaliyetlerini sürdürebilmek için büyük çaba gösterdiği öğrenildi.

Belçika hükümeti, 18 Kasım'da tüm hastanelere yoğun bakım kapasitelerinin yüzde 50'sini koronavirüs hastaları için ayırmaları talimatı verdi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 1 aydır süren uygulama neticesinde yoğun bakım servislerinin nitelikli çalışma durumunu kaybetmek üzere olduğu kaydedildi.

Doktorların, her sabah ameliyat edilebilecek hastaların hangileri olması gerektiği sorusuyla karşı karşıya kaldığı, bazı ameliyatların ise 3 kez ertelendiği belirtildi.

Öte yandan yoğun bakımda yatan koronavirüs hastalarının yüzde 75'inin aşısız olduğu bildirildi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre, 1 Eylül'de Belçika'da yoğun bakımda 193 hasta varken, günümüzde bu sayını 820 civarında olduğu ifade edildi.

PERSONEL AÇIĞI

Yoğun bakım servislerindeki krizin bir diğer nedeninin de personel açığı olduğu kaydedildi.

Dördüncü dalgayı yaşayan ülkede mevcut durumu karşılamak için yeterli sağlık çalışanı bulunmadığı, Belçika Hükümeti'nin geçen ay aldığı kararın bu durumu daha da zora sokacağı öngörüldü.

Söz konusu karara göre, 1 Ocak ile 31 Mart 2022 arasında sağlık personelinin çalışabilmesi için aşı olduğunu gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunması gerekecek. Bunlara uymayanlar çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek. 1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek.

Ülkenin her yerinden gelen binlerce sağlık çalışanı 7 Aralık'ta, kararı protesto etmek için Brüksel sokaklarına dökülmüştü.

Yeni yıldan itibaren yoğun bakım servislerinde çalışan sayısında da düşüş olması beklendiği ifade edildi.

Ülkedeki 2 bin yoğun bakım yatağından 158'i mevcut açık nedeniyle kapatıldı.

BELÇİKA'DA SALGINDA SON DURUM

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yayınladığı haftalık verilerin ortalamasına göre, 7-14 Aralık haftasında günde ortalama 13 bin 315 vaka görüldü.

Bunlardan 270'i hastaneye kaldırıldı. 838 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, can kaybı sayısı 46 olarak kaydedildi.

22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıkmış, bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

11 milyon 400 bin civarı nüfusa sahip Belçika'nın yaklaşık yüzde 76'sı tam aşılanmış durumda.

Hükümet 17 Kasım'dan itibaren tedbirleri kademeli olarak sıkılaştırmıştı.