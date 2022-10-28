Beyrut ve Tel Aviv ilişkileri: ‘Savaş’ arasında tarihi anlaşma

28 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Doğu Akdeniz’de resmiyette “savaş” durumunda olan İsrail ve Lübnan arasında yıllardır süren deniz yetki alanlarını belirleyen ABD arabuluculuğundaki tarihi anlaşma, dün her iki devletçe imzalandı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, diplomatik ilişkileri bulunmayan iki ülke arasında varılan anlaşmayı onayladı. Ancak uzlaşının uluslararası düzlemde resmiyet kazanması için Beyrut ve Tel Aviv’in ABD ile de ayrı ayrı birer anlaşma imzalaması gerekiyor. Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle enerji krizinin yaşadığı bir ortamda doğalgaz sahalarındaki ihtilafları çözen anlaşma Avrupa Birliği’nin hidrokarbon kaynak çeşitliliğini aramayı sürdürdüğü sırada gelmesiyse dikkat çekti. Lübnan’daki Hizbullah yönetimi de İsrail’e karşı oluşturduğu askeri hareketliliği sonlandırdığını duyurarak anlaşmayı desteklediğini belirtti. Söz konusu uzlaşma, 10 Ekim’de sağlanmıştı.