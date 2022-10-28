Beyrut ve Tel Aviv ilişkileri: ‘Savaş’ arasında tarihi anlaşma
ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma imzalandı.
Doğu Akdeniz’de resmiyette “savaş” durumunda olan İsrail ve Lübnan arasında yıllardır süren deniz yetki alanlarını belirleyen ABD arabuluculuğundaki tarihi anlaşma, dün her iki devletçe imzalandı.
İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, diplomatik ilişkileri bulunmayan iki ülke arasında varılan anlaşmayı onayladı. Ancak uzlaşının uluslararası düzlemde resmiyet kazanması için Beyrut ve Tel Aviv’in ABD ile de ayrı ayrı birer anlaşma imzalaması gerekiyor. Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle enerji krizinin yaşadığı bir ortamda doğalgaz sahalarındaki ihtilafları çözen anlaşma Avrupa Birliği’nin hidrokarbon kaynak çeşitliliğini aramayı sürdürdüğü sırada gelmesiyse dikkat çekti. Lübnan’daki Hizbullah yönetimi de İsrail’e karşı oluşturduğu askeri hareketliliği sonlandırdığını duyurarak anlaşmayı desteklediğini belirtti. Söz konusu uzlaşma, 10 Ekim’de sağlanmıştı.
Video Haberler
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- İstanbullular dikkat! Toplu taşımada yeni dönem
- İYİ Parti'den açık davet
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- 'Randevu vermeyin' dedi, seçim tarihi tahmininde bulundu
- Maden faciasında yeni gelişme