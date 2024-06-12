Biden'a Gazze protestosu: Konuşması yarıda kesildi
ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da katıldığı bir konferansta, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diye bağıran bir kişi tarafından protesto edildi.
ABD Başkanı Biden, Washington'da silahlı şiddeti önleme konusunda yıllık düzenlenen "Gun Sense University" konferansına katıldı.
Biden'ın konuşması, salonda bulunan bir kişinin, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diye bağırmasıyla yarıda kesildi.
Protester: “You're complicit in genocide!”— The Recount (@therecount) June 11, 2024
*crowd boos*
President Biden: “No, no, no, no. ... It's okay. Look, they care. Innocent children have been lost. They make a point.” pic.twitter.com/ivAUUleYvH
Bir süre duraklayan Biden, göstericiye kızan salondaki katılımcıları sakinleştirerek, "Masum çocuklar öldürüldü, bunu dile getirenlerin hakkı var" dedi.
Gösterici salondan çıkarılırken, Biden destekçileri kasımda yapılacak seçimi kastederek "4 yıl daha" şeklinde slogan attı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu salonu terk etti!
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Bin yıldır dalan kabile 'mutant gen' geliştirdi!
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı