Biden'a Gazze protestosu: Konuşması yarıda kesildi

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da katıldığı bir konferansta, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diye bağıran bir kişi tarafından protesto edildi.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:16
Biden'a Gazze protestosu: Konuşması yarıda kesildi
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ABD Başkanı Biden, Washington'da silahlı şiddeti önleme konusunda yıllık düzenlenen "Gun Sense University" konferansına katıldı.

Biden'ın konuşması, salonda bulunan bir kişinin, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diye bağırmasıyla yarıda kesildi.

 

Bir süre duraklayan Biden, göstericiye kızan salondaki katılımcıları sakinleştirerek, "Masum çocuklar öldürüldü, bunu dile getirenlerin hakkı var" dedi.

Gösterici salondan çıkarılırken, Biden destekçileri kasımda yapılacak seçimi kastederek "4 yıl daha" şeklinde slogan attı.


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