Biden'a Gazze protestosu: Konuşması yarıda kesildi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:16

Güncelleme: 12.06.2024 - 09:16

ABD Başkanı Biden, Washington'da silahlı şiddeti önleme konusunda yıllık düzenlenen "Gun Sense University" konferansına katıldı.

Biden'ın konuşması, salonda bulunan bir kişinin, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diye bağırmasıyla yarıda kesildi.

Protester: “You're complicit in genocide!”



*crowd boos*



President Biden: “No, no, no, no. ... It's okay. Look, they care. Innocent children have been lost. They make a point.” pic.twitter.com/ivAUUleYvH — The Recount (@therecount) June 11, 2024

Bir süre duraklayan Biden, göstericiye kızan salondaki katılımcıları sakinleştirerek, "Masum çocuklar öldürüldü, bunu dile getirenlerin hakkı var" dedi.

Gösterici salondan çıkarılırken, Biden destekçileri kasımda yapılacak seçimi kastederek "4 yıl daha" şeklinde slogan attı.