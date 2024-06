Biden'a Gazze protestosu: Konuşması yarıda kesildi

ABD Başkanı Biden, Washington'da silahlı şiddeti önleme konusunda yıllık düzenlenen "Gun Sense University" konferansına katıldı.

Biden'ın konuşması, salonda bulunan bir kişinin, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diye bağırmasıyla yarıda kesildi.

Protester: “You're complicit in genocide!”



*crowd boos*



President Biden: “No, no, no, no. ... It's okay. Look, they care. Innocent children have been lost. They make a point.” pic.twitter.com/ivAUUleYvH