Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt: Biraz ara vermek gerekiyor

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:20

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:20

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde İsrail-Hamas çatışmalarının sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunan bir protestocuyla karşılaştı. Biden, Gazze'deki çatışmaya yönelik "ara verme" çağrısında bulundu.

Habertürk'ün aktardığına göre, Biden yaklaşık 200 kişiyle konuşurken protestocu, "Hemen ateşkes çağrısı yapmanıza ihtiyacım var" dedi.

Biden'ın ateşkes çağrısına yanıtı şöyle oldu: "Sanırım biraz ara vermek gerekiyor. Çatışmalara ara vermek rehinelerin salınması anlamına gelir."

18 Ekim'de İsrail'e giden Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüş, ABD'nin İsrail'e desteğini yinelemişti.

Beyaz Saray daha sonra Biden'ın, 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda Hamas tarafından tutulan rehinelerden bahsettiğini açıkladı.

Beyaz Saray daha önce Gazze'ye yardım teslimatına ve rehinelerin serbest bırakılmasına izin vermek için "insani bir duraklamayı" desteklediğini açıklamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başlangıcından bu yana İsrail saldırılarında aralarında 3 bin 648 çocuğun da bulunduğu en az 8 bin 796 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.