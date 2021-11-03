Biden'ın konvoyuna davetsiz 'çıplak misafir'
ABD basını, ABD Başkanı Biden'ın dün Britanya'ın Glasgow kentinde düzenlenen 26. BM İklim Zirvesi'ne giden konvoyunu çıplak bir adamın evinin penceresinden görüntülediğini bildirdi.
Dün 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmak üzere Britanya'nın Edinburgh kentinden Glasgow'a giden ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda ilginç bir hadise yaşandı.
NPR muhabiri Scott Detrow, evinin penceresinde çıplak halde cep telefonuyla görüntü alan bir adamın fark edildiğini belirtti.
Detrow, "Dar köy yollarında olduğumuz sırada iri yarı, çıplak bir İskoç adam, penceresinde durmuş telefonuyla konvoyun fotoğrafını çekiyordu" ifadelerini kullandı.
Biden'ın zırhlı limuzininden olaya tanık edip etmediği bilinmiyor.
Bununla beraber Biden'ın macerası burada da bitmedi; Glasgow'dan Edinburgh'a, Washington'a giden bir Air Force One uçağına binmek üzere dönerken, Biden'ın konvoyu otoyol çıkışını kaçırdı ve U dönüşü yapmak zorunda kaldı.
ABD başkanlarına ait konvoyların polis tarafından yönlendirildiği, ciddi biçimde korunduğu ve bu yüzden sürücü hatalarının oldukça nadir yaşandığı biliniyor.
Daha önce de 2016 yılında eski Başkan Donald Trump, Glasgow Prestwick Havaalanı'na indiği sırada Meksikalı grup 'Juan Direction' tarafından şarkıyla karşılanmıştı.
Kaynak: Sputnik
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