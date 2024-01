Bilim insanları, yaşlanmayı yavaşlatabilecek bir protein keşfetti

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:01

Bilim insanları zombi hücrelerin oluşumunu durdurabilecek ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilecek bir protein keşfetti.

ZOMBİ HÜCRELER NASIL OLUŞUR?

Yaşlandıkça, bazı hücreler olması gerekenden daha uzun yaşar ve temizlenmek yerine vücutta kalarak hücresel çöplerin birikmesine neden olur.

NTV'nin aktardığına göre, Zombi hücreler olarak adlandırılan bu hücreler Alzheimer, kalp yetmezliği ve bazı kanserler de dahil olmak üzere yaşa bağlı hastalık riskini artırmaktadır.

HÜCRESEL YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR

Osaka Üniversitesi'nden bilim insanları, HKDC1'in TFEB seviyelerini artırmaya yardımcı olmak, bu iki organelin seviyelerini kontrol altında tutmak ve hücrelerin olması gerekenden daha uzun yaşadığı 'hücresel yaşlanmayı önlemek için çok önemli olduğunu keşfetti.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yazan araştırmacılar, düşük HKDC1 seviyelerinin 'mitokondriyal işlev bozukluğu' ve 'hasarlı lizozom birikimi' ile sonuçlandığını söyledi.

Mitokondri ve lizozomlar gerektiği gibi çalışmadığında, hücreler gerektiği gibi işlev görmez ve zombiye dönüşür.

Bilim insanlarına göre düzenli çalışan hücreler yaşlanmayı uzak tutuyor yani HKDC1'i barındıran ilaçlar yaşa bağlı olarak hastalıkları tedavi ediyor.

Yeterli seviyelerde, hücrelerin çok uzun süre kalmasını durdurarak, protein etkili bir şekilde mitokondriyal çöpü dışarı atmaya yardımcı olur ve lizozomların hasardan kurtulmasına yardımcı olur.

HKDC1 SEVİYESİNİ ARTIRAN İLAÇLAR YAŞLANMAYI ÖNLEYEBİLİR

Araştırmacılar şimdi bulguların yaşlanmayla ilgili durumlarla mücadelede yeni tedavilerin önünü açabileceğini umuyor.

Çalışma, HKDC1 seviyelerini artıran ilaçların bu nedenle hücre sağlığını ve yaşlanmayı önleyebileceğini öne sürüyor.