Binlerce kişi Bern'e yürüdü: 'Satın alma gücü' için protesto düzenledi

Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:21

Güncelleme: 17.09.2023 - 14:21

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, "Satın Alma Gücü İçin Gösteri" koalisyonu çerçevesinde toplanan organizatörlere göre yaklaşık yirmi bin kişi Bern'e gitti. Hükümet ve parlamentonun bulunduğu Federal Saray'a gitmeden önce şehir merkezindeki sokaklarda yürüdü.

Sendikalar, Sosyalist Parti ve Yeşiller Partisi “daha yüksek emekli maaşı ve daha iyi emeklilik talebi” için gösteri çağrısında bulundu.

Organizatörler yaptıkları açıklamada, “Bugünkü büyük gösteri açık bir mesaj veriyor: İsviçre gibi zengin bir ülkede herkesin bolluk içinde yaşamasına yetecek kadar para var” ifadelerini kullandılar.

Protestocular, yetkilileri her ay yüzlerce avroya ulaşan ve son yıllarda önemli bir artış kaydeden sağlık sigortası primlerini düşürmek için hızlı tedbirler almaya çağırdılar.

20 sendikayı bünyesinde barındıran İsviçre Sendikalar Konfederasyonu, “Bankaları kurtarmak için kolayca milyonlar bulunabiliyorken, vatandaşlar harcamalarını sınırlamalı mı? Durum bu şekilde devam edemez” açıklamasında bulundu.

GÖSTERİ, PARLAMENTO SEÇİMLERİNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Gösteri, 21 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinden bir ay önce gerçekleşti. Bunun yanında gösteriler, göç ve iklim konularının ardından alım gücü sorunu, elektrik faturalarının yüksekliği ve 2024 yılında yüzde 18'lik bir artış beklendiği bir dönemde zorunlu olarak ortaya çıktı.

Unina sendikası başkanı ve İsviçre Sendikalar Konfederasyonu'nun başkan yardımcısı Vania Alleva, “Bu, ulusal bir gösteri ve sonbahar boyunca başka gösteriler de olacak. Net bir sinyal vermek önemli. Sonbahardaki ücret görüşmelerine hazırlık için net bir sinyal ve aynı zamanda politikacılara net bir uyarı göndermek önem arz ediyor. Çünkü sağlık sigortası primleri ve kiralardaki artış çok pahalı hale geldi ve ayı tamamlayamayan insanların sayısı artıyor” ifadelerini kullandı.

Son haftalarda İsviçre medyasında yer alan birçok haberde, Caritas yardım ağının mağazalarından yardım isteyenlerin sayısında artış olduğunu gösteriyor.