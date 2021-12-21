Bloomberg ekonomistleri uyardı: Güven vermiyor
TL'deki değer kaybına ilişkin alınan yeni önlemler sonrası Bloomberg’e konuşan ekonomistler, sürdürülebilirlik konusunda uyarıda bulundu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Lirası’nın rekor seviyede değer kaybetmesi sebebiyle aldığı bir dizi önlemin ardından Bloomberg’e konuşan ekonomistler, yatırımcıların güvenini kazanma konusunda uyarılarda bulundu.
GÜVEN VURGUSU
Bloomberg’e görüş bildiren Bank of Singapore sabit gelir araştırma başkanı Todd Schubert, “Eğer yeni program Türk Lirası mevduat sahiplerinin güvenini tazeleyebilirse, şimdilik Türk Lirası’nın en kötü zamanlarının geçtiği sinyalini vermiş olabilir” dedi.
Schubert, “Yine de, faiz oranları enflasyona karşı güvenilir bir çapa sağlayana kadar, Türk Lirası dalgalanmaya devam ederek aşağı yönlü baskıya maruz kalma eğiliminde olacaktır” diye konuştu.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BELİRSİZ
Bloomberg’in haberine göre, hükümetin yeni önlemleri perakende yatırımcıların dolar talebini azaltmayı ve Türk Lirası’ndaki üç aylık kargaşaya son vermeyi amaçladığı belirtildi.
Ancak yerel yatırımcıların nasıl tepki vereceği ve yeni politikaların sürdürülebilir olup olmadığının belirsiz olduğu kaydedildi.
“TÜRK KURUMLARININ GÜVENİLİRLİĞİ YOK”
New York merkezli Wells Fargo finans hizmeti şirketinde döviz stratejisti olarak görev yapan Brendan McKenna, Erdoğan’ın pazartesi günkü açıklamaları üzerine, “Bu önlemler, Türk Lirası’na yardımcı olabilir ancak mevduat sahiplerinin bu politikaların gerçekten uygulanıp uygulanmayacağına inanmalarına bağlı” ifadelerini kullandı.
McKenna, “Şu anda Türk kurumlarının çok fazla güvenilirliği yok, bu yüzden Türk Lirası mevduatına sahip kişileri ikna etmekte zorluk yaşayabilirler” dedi.
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