BM'den Bangladeş açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:09

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Bangladeş’teki yargısız infaz, gözaltında işkence ve zorla kaybetme iddialarına ilişkin "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Michelle Bachelet, "Hükümet yetkililerine söz konusu iddialar hakkındaki derin kaygımı dile getirdim. Güvenlik alanındaki reformla birlikte tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması gereğinin altını çizdim" dedi.

Bachelet, ülkedeki yargısız infaz, gözaltında işkence ve zorla kaybetme iddialarına ilişkin derin endişe duyduğunu aktardı.

Bachelet, Bangladeş’in temel BM insan hakları anlaşmalarına taraf olduğunu hatırlatarak, ülkenin, “Tüm Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme"ye bağlı olmadığına dikkati çekti.

Bachelet ayrıca, ülkedeki zorla kaybetmelerin ve yargısız infazların çoğunun, Bangladeş güvenlik güçlerinden oluşturulan Hızlı Eylem Taburu (RAB) ile ilişkilendirildiğini belirterek, iddialara karşı tarafsız, bağımsız ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

'KAMPLARDA UYGUN ORTAM KOŞULLARI OLUŞTURULMALI'

Michelle Bachelet, Bangladeş yönetimine, zorla kaybetme, yargısız infaz gibi konulardaki iddialar nedeniyle mağdurların yakınları ve sivil toplumla iş birliği içinde bağımsız uzmanlardan oluşan bir mekanizma kurmasını söylediğini aktardı.

Bachelet, Cox Bazar gibi kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlarla ilgili güvenlik endişelerini dile getirerek, Arakanlı Müslümanların uygun zemin oluşturulup ülkelerine dönmelerinden önce, misafir kaldıkları kamplarda uygun ortam oluşturulması için çağrı yaptı.