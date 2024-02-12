Büyükelçi doğruladı: Türkiye'ye F-16 satışı onaylandı

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi F-16 satışının onaylandığını doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:23
Büyükelçi doğruladı: Türkiye'ye F-16 satışı onaylandı
Abone Ol google-news

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışının onaylanması için Kongre'deki sürecin tamamlandığını açıkladı.

Flake, yaptığı paylaşımda "Bu F-16 satışını iki partili olarak onayladığı için ABD Kongresi'ne teşekkür ederiz. Bu bizim güvenliğimiz ve müttefiklerimizin güvenliği açısından iyidir" ifadesinde bulundu.

ABD Büyükelçiliği'nin Flake'in sözlerini aktardığı paylaşımında ise, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler'in gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" sözleri yer aldı.

Flake'in açıklaması, F-16'ların Türkiye'ye satışına ilişkin onay sürecinin tamamlandığına dair resmi bir teyit olarak düşünüldü.

İTİRAZ SÜRESİ DOLDU

ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme gelmişti.


ABD haberleri F-16 haberleri Büyükelçi haberleri Jeff Flake haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’

Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’
Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'

Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı
Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…

Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?