Büyükelçi doğruladı: Türkiye'ye F-16 satışı onaylandı

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışının onaylanması için Kongre'deki sürecin tamamlandığını açıkladı.

Flake, yaptığı paylaşımda "Bu F-16 satışını iki partili olarak onayladığı için ABD Kongresi'ne teşekkür ederiz. Bu bizim güvenliğimiz ve müttefiklerimizin güvenliği açısından iyidir" ifadesinde bulundu.

ABD Büyükelçiliği'nin Flake'in sözlerini aktardığı paylaşımında ise, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler'in gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" sözleri yer aldı.

