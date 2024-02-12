Büyükelçi doğruladı: Türkiye'ye F-16 satışı onaylandı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:23

Güncelleme: 12.02.2024 - 11:29

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışının onaylanması için Kongre'deki sürecin tamamlandığını açıkladı.

Flake, yaptığı paylaşımda "Bu F-16 satışını iki partili olarak onayladığı için ABD Kongresi'ne teşekkür ederiz. Bu bizim güvenliğimiz ve müttefiklerimizin güvenliği açısından iyidir" ifadesinde bulundu.

ABD Büyükelçiliği'nin Flake'in sözlerini aktardığı paylaşımında ise, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler'in gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" sözleri yer aldı.

Kudos to the US Congress for approving this F-16 sale on a bipartisan basis. This is good for our security and for the security of our allies. https://t.co/3tX49MoFrj — Jeff Flake (@JeffFlake) February 11, 2024

Flake'in açıklaması, F-16'ların Türkiye'ye satışına ilişkin onay sürecinin tamamlandığına dair resmi bir teyit olarak düşünüldü.

İTİRAZ SÜRESİ DOLDU

ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme gelmişti.