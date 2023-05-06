Cammu Keşmir'de çatışma: 2 direnişçi öldü

Yayınlanma: 06.05.2023 - 16:03

Güncelleme: 06.05.2023 - 16:03

Hint ordusundan yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in güney Rajouri bölgesinde çıkan çatışmalarda 1 direnişçinin öldüğü, bir otomatik tüfek, bir miktar mühimmat ve el bombasına el konduğu belirtildi.

Polis ise hükümet güçleri ile batı Kunzer bölgesinde çıkan silahlı çatışmada 1 direnişçinin öldüğünü bildirdi.

Hint ordusu, Bhata Dhurian bölgesinde dün, direnişçiler ve askerler arasındaki silahlı çatışmanın ardından yaşanan patlamada 5 askerin ölmesi üzerine operasyonlarını artırmıştı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.