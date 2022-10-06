Çekya’da Ukrayna Büyükelçiliğine boyalı saldırı

06 Ekim 2022 Perşembe, 00:31

Çekya'nın başkenti Prag’taki Bubenec semtinde bulunan Ukrayna Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi.

Büyükelçiliğin dış duvarına ve çitlerine yerel saatle 03.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırmızı boya döküldü. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı görüntüleri sonrasında, polis şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Polis Jan Rybansky olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Elimizde suçun işlendiğine dair net kanıt var. Faili araştırıyoruz” dedi.

“İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR BİNANIN FİZİKSEL OLARAK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden de açıklama yapan polis, "Prag’daki tüm büyükelçiliklerin emniyeti polis teşkilatının güvencesi altındadır. Savaş başladığından bu yana Ukrayna Büyükelçiliğini yüksek riskli sınıfına aldık. Fakat bugüne kadar herhangi bir olay yaşanmadı. İkinci bir duyuruya kadar binanın fiziksel olarak güvenliğini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Prag’da aynı bölgede bulunan Rusya Büyükelçiliğine de boyalı saldırı ve çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.