Cezayir'den BM'ye olağanüstü toplantı çağrısı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nu, Filistin'e devlet olarak tam üyelik verilmesi konusunda oylama yapmak üzere özel oturum düzenlemeye davet etti.

AA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 08:00
Cezayir'den BM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 78. Genel Kurulu'ndaki hitabında, Filistin davası başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tebbun, ülkesinin, Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliği talebini yineleyerek, bunun oylanması için BM'de özel oturum düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Cezayir'in 1967 sınırları dahilinde bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu vurgulayan Tebbun, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olduğunu belirtti.

Tebbun, ayrıca BM Güvenlik Konseyine, iki devletli çözümü koruyan ve İsrail işgaline son veren bir karar çıkarması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin eşitliğe dayalı yeni bir dünya düzeni kurulması talebini yineleyerek, "Uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile kuvvete başvurulmasının önlenmesinde görevini yerine getirmede zayıf kalan BM Güvenlik Konseyinde de reform yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Afrika'nın "tarihsel bir zulme" maruz kaldığını belirten Tebbun, bu zulmün sona erdirilmesi ve kıtaya BM Güvenlik Konseyinde temsil hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

Cezayir'in güney komşusu Nijer'de yaşanan krizle ilgili de Tebbun, Cezayir'in, Nijer'de anayasal düzenin sağlanması, barışçıl siyasi girişimle krizin çözülmesi ve dış askeri müdahalenin reddedilmesi yönündeki duruşuna işaret etti.


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